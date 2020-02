Wywóz śmieci w Wodzisławiu Śl. słono kosztuje. Jak zatrzymać wzrost podatku? Gminy chcą działać razem

Z każdym kolejnym rokiem stawki za wywóz śmieci w Wodzisławiu Śl. i w pozostałych gminach powiatu wodzisławskiego drastycznie rosną. Niestety, nic nie wskazuje na to, aby w niedalekiej przyszłości pod tym względem było lepiej. Drakońskich podwyżek podatków za obiór odpadów mają dość mieszkańcy, ale i włodarze gmin, którzy zbierają za to falę krytyki.

– Dziś chcemy przedstawić ogólne założenie i kierunki działań. W najbliższych dniach powołujemy zespół złożony z naszych przedstawicieli, który będzie pracował nad szczegółami. Cała operacja potrwa kilkanaście do 24 miesięcy. To wynika między innymi z umów, jakie podpisały gminy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także z całego procesu przygotowania tego systemu – dodawał prezydent Wodzisławia Śląskiego.

– Aktualnie gmina nie ma do dyspozycji cen rynkowych tylko cenę oferowaną przez przeważnie jedną firmę, która przystępuje do przetargu. To rozwiązanie, na które nie ma zgody. Doszliśmy do wniosku, że trzeba wrócić do podstawowego zapisu ustawowego. Chcemy brać odpowiedzialność za to, co się z odpadem dzieje od momentu przyjęcia go od mieszkańca do momentu przetworzenia. Nie chcemy być płatnikiem między firmą, która świadczy usługi, a mieszkańcem, który te odpady produkuje. To nam nie odpowiada. Wypracowaliśmy koncepcję, która składałaby się z dwóch etapów – zaznaczał Wojciech Krzyżek, drugi zastępca prezydenta miasta.

Pierwszy etap to maksymalne dostosowanie standardów i ujednolicenie systemu w gminach. Drugi etap to sposób przetwarzania, a co za tym idzie przejęcie odpadów komunalnych z powrotem do gmin, by realnie wpływać na sposób, w jaki będą one przetwarzane oraz na cenę tego procesu.

– Mamy nadzieję, że nie będzie drastycznego wzrostu cen. Idealnie byłoby, gdybyśmy zmieścili się w tych ramach cenowych, składając mieszkańcom bardziej kompleksową ofertę

– akcentował drugi zastępca prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego.

Na czym owa oferta miałaby polegać? Między innymi na doposażeniu mieszkańców w worki foliowe, pojemniki na bio, doposażeniu gniazd w większą ilość kontenerów czy też na zwiększonej częstotliwości odbioru odpadów dostosowanej do potrzeb.

– Ważna jest też edukacja i uświadomienie mieszkańcom, że im więcej wysegreguje się odpadu u źródła, tym będzie taniej. Musimy, jako gminy, domówić się co do sposobu przejścia w etap drugi, czyli pełnego przejęcia go i zagospodarowania, stworzenia instalacji do przetwarzania odpadów. Warto pamiętać, że cena przewozu i transportu odpadu też znacząco wpływa na ostateczny koszt, jaki ponosimy. W skali roku to kilkadziesiąt milionów złotych, które można racjonalnie zagospodarować – dodawał Wojciech Krzyżek.