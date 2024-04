Zagadkowy sygnał alarmowy z okolic Gorzyc. O sprawie powiadomiono ABW. Poszukiwania zakończono

Co się wydarzyło w okolicach Gorzyc?

- Sygnał, który był emitowany na częstotliwości ratowniczej, nie jest już notowany. Biorąc pod uwagę nieznane źródło tego sygnału, mógł być on emitowany w sposób przypadkowy lub mogło to być działanie świadome w celu dezinformacji. W związku z tym dziś PAŻP powiadomiła organy zajmujące się bezpieczeństwem państwa o zaistniałej sytuacji – powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik PAŻP Marcin Hadaj

Zgłoszenie w dobrej wierze

Osoba, która zgłosiła, że widziała spadającą awionetkę i dym, nie poniesie w związku z tym konsekwencji.

- Osoba ta była przekonana o tym, co widzi, a my jesteśmy od tego, aby traktować poważnie i weryfikować takie zgłoszenia, dlatego we wskazane miejsce została wysłana odpowiednia ilość służb. Tym bardziej, że PAŻP potwierdził nadawanie sygnału alarmowego. Zgłoszenia nie potwierdzono, ale zgłaszający działał w dobrej wierze"– powiedziała PAP asp. sztab. Małgorzata Koniarska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.