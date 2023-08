Zaginęła 14-latka z Gorzyczek. Wiktoria Gackowska jest już sześć dni poza domem! Gdzie przebywa dziewczynka z powiatu wodzisławskiego?

Policjanci komisariatu w Gorzycach prowadzą czynności poszukiwawcze za zaginioną Wiktorią Gackowską. Nastolatka, w dniu 5 sierpnia (sobota), około godziny 16.00 wyszła z domu w Gorzyczkach. Jak informuje komenda w Wodzisławiu Śląskim, dziewczynka miała jechać do koleżanki mieszkającej w Radlinie i wrócić do domu wieczornym autobusem. Do chwili obecnej nie wróciła do domu, ostatni kontakt telefoniczny z opiekunem prawnym, czyli babcią był w dniu 7 sierpnia.

Wiktoria Gackowska zaginęła przed 14 urodzinami