Zaginęła 15-letnia Julia Pikulicka z Radlina. Oddaliła się z placówki opiekuńczej w Goniądzu (woj. podlaskie)

Zaginęła 15-letnia Julia Pikulicka z Radlina

Wodzisławscy policjanci prowadzą czynności poszukiwawcze za zaginioną Julią Pikulicką (Pikulicka). 15-latka w dniu 4 września 2023 roku samowolnie oddaliła się z placówki opiekuńczej w Goniądzu (województwo podlaskie). Do dnia dzisiejszego nie powróciła do placówki ani do domu rodzinnego w Radlinie. Nie nawiązała kontaktu z opiekunami ani z rodziną.

Rysopis:

15 lat,

158 cm wzrostu,

szczupłej budowy ciała,

oczy koloru brązowego,

długie włosy koloru brązowego

Wszystkie osoby, które posiadają informacje o aktualnym miejscu pobytu zaginionej, są proszone o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim osobiście lub telefonicznie: 47 58 55 255, 47 85 55 266.