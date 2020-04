Zalewisko w Marklowicach. Idealne na spacer czy przejażdżkę rowerową. Byliście? Tam jest pięknie!

Zalewisko w Marklowicach

Na Śląsku pomimo licznych zakładów przemysłowych i pozostałych zagęszczonych zabudowań wciąż bez problemu możemy znaleźć naturalne miejsca do wytchnienia i wypoczynku w malowniczym położeniu. Jednym z nich jest zalewisko w Marklowicach (można dojechać ulicami Rzemieślniczą lub Długą). Zbiornik wodny pojawił się tam w wyniku działalności wydobywczej kopalni. Znajduje się na popularnej trasie z Marklowic do Studzienki w Jankowicach, czyli Sanktuarium Bożego Ciała. To raj dla wędkarzy, ale nie tylko.

Piękne położenie zalewiska wśród pól od początku przyciąga miłośników spacerów czy przejażdżek rowerowych. Zwłaszcza, że poza wspomnianą Studzienką można stamtąd dotrzeć w okoliczne lasy, a nimi np. do Radlina.

Niestety, woda choć czysta, to nie można w niej pływać.