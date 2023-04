Zdrowa stacja w Wodzisławiu ponownie otwarta. To miejsce wzorowane na amerykańskiej sieci barów kanapkowych. Co tam można zjeść? ZDJĘCIA

Pomysłodawcom lokalu zależało, aby jego nazwa kojarzyła się z dworcem kolejowym, który odwiedzają codziennie dziesiątki mieszkańców miasta i przyjezdnych. Serwowane przekąski są lekkie, smaczne i zdrowe. To, co wyróżnia „Zdrową stację” na tle innych, podobnych punktów w mieście to bagietki, wypiekane na miejscu ze świeżego pieczywa, sezonowe produkty i sosy, które nadają całej potrawie wyrazistego smaku.

Wolisz musztardę, miód, czosnek? Nie ma problemu, w kilka minut otrzymasz bagietkę, której nie powstydziłby się żaden kucharz. Bułka w wersji wege? Bardzo proszę.

Tomek i Martyna, właściciele kanapkowni, już zapowiedzieli, że oferta przekąsek będzie podlegać sezonowej modyfikacji, będą również wprowadzać nowości, bacznie obserwując czy się przyjmą.

- Na miejscu nie zabraknie świeżych sałatek, domowego ciasta, lodów i aromatycznej kawy z ekspresu. W cieplejsze dni ochłodzimy się lemoniadą, owocowym shak'em, a po wysiłku fizycznym - nawet shak'em proteinowym. W zimie sporą popularnością cieszyły się rozgrzewające zupy krem. Być może zupy powrócą - informuje miasto, które jest właścicielem zmodernizowanego Dworca Kolejowego.

Zdrowa stacja na Dworcu Kolejowym daje możliwość płatności kartą, blikiem i gotówką. W niedalekiej przyszłości przy punkcie powstaną zacienione miejsca siedzące, które umilą czas oczekiwania na pociąg lub będą stanowić pyszny przerywnik podczas spaceru.