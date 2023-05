Zdzierają szczewiki dla Bereniki. W Krostoszowicach ruszył 24-godzinny bieg i marsz charytatywny. Dochód pójdzie na ortezy dla dziewczynki Z Ireneusz Stajer

„Zedrzyj szczewiki dla Bereniki” - już po raz szósty w Krostoszowicach (gmina Godów). To bieg i marsz charytatywny dla 12-letniej wojowniczki z Łazisk. Uczestnicy wystartowali sprzed kompleksu boisk Orlik w sobotę (13 maja) po godz. 18. Na mecie zameldują się w niedzielę około 18, bo to impreza 24-godzinna. W każdej chwili można dołączyć do znajdujących się na trasie osób i wesprzeć szczytny cel przedsięwzięcia. Cały dochód zostanie przeznaczony na zakup nowych ortez dla Bereniki Borkowskiej, które kosztują 6 tys. euro.