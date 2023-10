Zielone pracownie w dwóch kolejnych szkołach powiatu wodzisławskiego. To specjalne klasy do nauki przedmiotów przyrodniczych ZDJĘCIA

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. oraz Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach oficjalnie otwarto "Zielone pracownie", czyli specjalne klasy do nauki przedmiotów przyrodniczych. Środki na ich utworzenie władze powiatu pozyskały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Obie pracownie otwarto jednego dnia, w miniony piątek. Prócz społeczności szkolnych w spotkaniach z tej okazji udział wziął m.in. starosta Leszek Bizoń i wicestarosta Kornelia Newy, a także wiceprezes WFOŚ w Katowicach Adam Lewandowski, senator Ewa Gawęda oraz naczelnik wydziału oświaty Katarzyna Zöllner-Solowska. Obie inwestycje kosztowały w sumie 120 tys. zł. Środki na ten cel pochodziły w WFOŚ w ramach programu „Zielone pracownie”.

- Życzę Wam, abyście mieli jak najlepsze warunki do nauki w szkole, a wasi nauczyciele jak najlepsze warunki do pracy. Po to Zarząd Powiatu czyni starania, aby poprawić infrastrukturę służącą nauce, edukacji młodych ludzi w szkołach naszego powiatu – powiedział starosta Leszek Bizoń, zwracając się do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.