Złodziej z Wodzisławia Śl. myślał, że jest chytry. Nie przewidział jednak wszystkiego. Co takiego zrobił 42-letni wodzisławianin?

Pod koniec ubiegłego tygodnia dzielnicowi zostali wysłani na interwencję do sklepu przy ulicy Młodzieżowej w Wodzisławiu Śląskim, gdzie mężczyzna zgłosił sobie przywłaszczenie gotówki. Policjanci ustalili, iż zgłaszającemu na parkingu samochodowym wypadł portfel. Stróże prawa szybko ustalili okoliczności tego zdarzenia.

- Okazało się, że mężczyzna, który zauważył leżący na ziemi portfel, wziął go ze sobą, wsiadł do swojego samochodu, po chwili wysiadł z auta i zaniósł portfel ekspedientce. Pracownicy oddali go właścicielowi, który po chwili pojawił się w sklepie - informuje asp. sztab. Małgorzata Koniarska, oficer prasowa komendy w Wodzisławiu Śl.