Balaton w Wodzisławiu Śl. już otwarty dla szukających ochłody. Rowerki wodne i kajaki oraz SUPy - to niektóre atrakcje. Wstęp wolny ZDJĘCIA

Podobnie jak w poprzednich latach nad bezpieczeństwem kapiących się w wodzisławskim Balatonie czuwają ratownicy, a teren oznaczony jest zgodnie z przepisami. Wśród atrakcji oprócz piaszczystej plaży, można wymienić m.in. stacjonarny, zlokalizowany na piasku plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, czy strefę do ćwiczeń. Odwiedzający obiekt będą mogli także wypożyczać rowerki wodne, kajaki czy deski sup.

Kąpielisko Balaton w Wodzisławiu Śląskim czynne jest w godzinach:

czerwiec/lipiec - w godz. 10:00-20:00,

sierpień/wrzesień - w godz. 10:00-19:00.

Wstęp jest bezpłatny. Osoby korzystające z uroków wodzisławskiego Balatonu powinny zapoznać się z regulaminami kąpieliska:

Wypożyczalnia sprzętu pływającego na Balatonie

Na terenie Ośrodka funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu pływającego i rekreacyjnego. W ofercie znajdują się m.in. rowerki wodne i kajaki oraz tzw. SUPy, czyli Stand Up Paddle. Poza sprzętem pływającym istnieje także możliwość wypożyczenia leżaków plażowych, zestawu do gry w badmintona, piłek do siatkówki.