Dziś Światowy Dzień Brody. Oto najlepsze MEMY o brodaczach. Jest broda i cyk jest książę z bajki! Co kryją te bujne owłosienia?

W sobotę, 2 września obchodzimy Światowy Dzień Brody. Jest to kolejne z nietypowych świąt w kalendarzu. Kobiety mają różne preferencje co do zarostu swoich mężczyzn. Jedne wolą bujne owłosienie, drugie nie przepadają za gryzącym wąsem czy brodą. Sami Panowie mają różne podejście, niektórym nie podoba się im wygląd z brodą, inni nie wyobrażają sobie siebie bez niej. Zobacz jak internauci śmieją się z brodaczy!