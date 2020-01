Ewelina Kozub dała show w The Voice Kids. Głosujcie na mieszkankę Lubomi

- Skąd taka petarda w gardle? - pytali Baron i Tomson. - Wszystko tam było. Wszystko, co najlepsze - komplementowali nastolatkę.

Zamierzam się zaprezentować z jak najlepszej strony. Z uśmiechem. Śpiewam piosenkę o Jessy J ("Masterpiece"). Piosenka jest o tym, że ludzie mówią jej co ma robić, a ona robi swoje. Idealna piosenka dla mnie - mówiła przed występem w The Voice Kids Ewelina Kozub.

W sobotę na telewizyjnych ekranach mogliśmy zobaczyć i usłyszeć Ewelinę Kozub z The Voice Kids. Mieszkanka Lubomi swoich głosem zachwyciła jurorów w Przesłuchaniach w ciemno.

Dawid Kwiatkowski przyznał, że już po pierwszych dźwiękach jakie usłyszał chciał ją zaprosić do drużyny. - Masz taki talent, że głowa mała - podkreślił.

Ostatecznie Ewelina wybrała Barona i Tomsona.

Głosuj na Ewelinę Kozub w The Voice Kids

Ewelina Kozub ma 13 lat i mieszka w Lubomi. - To uśmiechnięta i radosna, pewna siebie nastolatka. Żywiołowa i spontaniczna. Śpiew to jej wielka miłość, a na scenie czuje się jak ryba w wodzie. Ewelina marzy o własnym programie telewizyjnym, w którym prezentowałaby i testowała różne gadżety - czytamy na stronie The Voice Kids, gdzie możemy głosować na nastolatkę w Lubomi.

W ten sposób możemy pomóc jej wygrać. Wystarczy wejść na stronę plebiscytu – www.voicekids.tvp.pl/plebiscyt. Po zapoznaniu się z regulaminem, wybrać swojego ulubieńca, który przeszedł przesłuchania w ciemno. W profilu każdego z nich możesz przeczytać krótką notkę biograficzną (kliknij w „Zobacz szczegóły uczestnika” pod zdjęciem wybranego uczestnika).