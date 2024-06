Reggae festiwal - Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi już za miesiąc w Wodzisławiu. W tym roku impreza ponownie potrwa dwa dni. Kto wystąpi?

Reggae festiwal - Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi już za miesiąc w Wodzisławiu Śląskim

W Wodzisławiu wystąpią: Tabu, Roots Soldiers, Dr Love&Slaveah oraz Cheeba

Na reggae festiwal można już kupować bilety

Mimo że pełna obsada imprezy muzycznej nie jest jeszcze znana można już na nią kupować bilety. Ich sprzedaż jak na razie odbywa się internetowo, za pośrednictwem portalu Goingapp. Koszt wejściówek to 50 złotych, co nie do końca spodobało się potencjalnym uczestnikom, którzy wskazują, że jest to cena zbyt wygórowana.