Stawiają drewniane budki na rynku. To przygotowania do Ekobazaru w Wodzisławiu Śl.

Wraca Ekobazar

23 maja na rynek w Wodzisławiu Śl. powróci "Wodzisławski Ekobazar". Oczywiście, odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

- Przypominamy, że przebywając na zewnątrz i korzystając z "Wodzisławskiego Ekobazaru" należy przestrzegać wszystkich obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Należy m.in. zachować 2-metrowy dystans społeczny oraz mieć zasłonięte usta i nos - zapowiadają organizatorzy.

Ekobazar w Wodzisławiu Śl.

"Wodzisławski Ekobazar" to wydarzenie stworzone z myślą o osobach, które cenią sobie naturalne produkty i ekologiczne podejście do życia. Ekobazar swoją premierę miał we wrześniu 2019 roku i spotkał się z pozytywnym odbiorem mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. Dzięki temu wpisał się również w kalendarz miejskich wydarzeń w 2020 roku.

Pierwsza tegoroczna odsłona "Wodzisławskiego Ekobazaru" odbędzie się 23 maja w godz. 8-13 na płycie rynku w Wodzisławiu Śl.