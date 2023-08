14. Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego Czuwaj w Ustroniu-Lipowcu. W 60. rocznicę Akcji Klimczok. Gospodarzem Wodzisław Śląski ZDJĘCIA

- Uczestniczę w różnych harcerskich wydarzeniach. Przyjechałam również do Lipowca, ponieważ należę do stowarzyszenia Czuwaj. Swoją przygodę druhny zaczynałam od zuchów, później byłam harcerką, a następnie drużynową. Do dzisiaj jestem instruktorem harcerskim. To co wtedy przeżyłam, zostało do dzisiaj – oznajmiła pani senator.