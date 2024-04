Tragiczny wypadek motocyklisty w Wodzisławiu Śląskim. 25-latek nie żyje. Do zdarzenia doszło na ul. Czarneckiego

Wypadek motocyklisty w Wodzisławiu Śląskim

Kolejny wypadek z udziałem motocyklisty w Śląskiem. W poniedziałek 29 kwietnia w godzinach popołudniowych doszło do wypadku w Wodzisławiu Śląskim. Wszystko działo się na ul. Czarneckiego. Jak poinformowali śląscy policjanci wstępne ustalenia wskazują, że 25-letni kierujący jednośladem z nieustalonych dotąd przyczyn wypadł z drogi i uderzył w betonowy przepust.

- Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu - przekazali policjanci.

Na miejscu pracowały służby. Droga była całkowicie zablokowana. O godzinie 20.20 udało się przywrócić na ulicy Czarneckiego normalny ruch. Policjanci ustalają teraz przyczynę i okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego.

2024 rok przyniósł znacznie więcej niż we wcześniejszych latach wypadków śmiertelnych na polskich drogach. Najtragiczniejszy bilans dobowy 2024 roku to 11 zabitych. Tyle osób zginęło 3 stycznia, kiedy doszło do 75 wypadków. Zostały w nich ranne 82 osoby.

W pierwszym kwartale 2024 r. doszło w Polsce do 4101 wypadków, w których zginęło 391 osób, a 4731 zostało rannych. Liczba wypadków i zabitych wzrosła o ponad 8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a liczba rannych - o ok. 7 proc.