Mateusz Kozielski szefem Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych w Wodzisławiu Śl. Jest osobą niepełnosprawną. Jaki ma zakres obowiązków?

Mateusz Kozielski naczelnikiem wydziału informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych w Wodzisławiu Śląskim. Nowy szef mieszka w gminie Świerklany, specjalizuje się w cyfryzacji usług publicznych.

"Moja praca to wprowadzanie nowoczesnych technologii w administracji publicznej. Moja praca to moja pasja. Serdecznie zapraszam na swojego bloga. Przeczytasz tam o tym, co nowego w samorządzie. Jak technologie ułatwiają życie nas jako obywateli. Co można zmienić w polskim samorządzie, a co funkcjonuje całkiem OK" - pisze Mateusz Kozielski. Interesuje się m.in. kryminałami i jestem fanem serialu „Doctor Who”.

Startował w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego i zdobył 2 326 głosów.

Do obowiązków Mateusza Kozielskiego należą m.in.: