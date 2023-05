Czołowe zderzenie dwóch aut w Wodzisławiu. 47-letni sprawca prawdopodobnie zasnął za kierownicą samochodu. Dwie osoby są ranne ZDJĘCIA

Policjanci otrzymali zgłoszenie o groźnym wypadku na ulicy Rybnickiej w Wodzisławiu Śląskim. Mundurowi wstępnie ustalili, że kierujący fordem 47-letni wodzisławianin jadąc ulicą Rybnicką w stronę ulicy Witosa, najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, zjechał na przeciwległy pas i czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym oplem. Samochód ten prowadził 44-letni mieszkaniec powiatu myszkowskiego.

- W wyniku tego zdarzenia obrażenia ciała odniósł pasażer opla, 60-letni mieszkaniec powiatu konińskiego. Został on przetransportowany przez ratownictwo medyczne do szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Do szpitala trafił również sprawca wypadku, który doznał ogólnych potłuczeń ciała. W tej sprawie zostało wszczęte policyjne dochodzenie, które wyjaśni szczegółowe okoliczności zdarzenia - informuje asp. sztab. Małgorzata Koniarska, oficer prasowa komendy w Wodzisławiu Śl.