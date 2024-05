Wodzisławska Komunikacja Powiatowa uruchomiła cyklobusy na weekend. To autobusy z przyczepą rowerową. Na jakich kursują trasach?

Wodzisławska Komunikacja Powiatowa uruchomiła cyklobusy na weekend

Cyklobusy kursują w każdą sobotę i niedzielę oraz święta. Autobusem linii 35 można dojechać do tras rowerowych w rejonie Polderu Buków, a także do ośrodków wypoczynkowych w Olzie (przystanek Olza Dworzec kolejowy) i Bukowie (przystanek Buków Ośrodek Wypoczynkowy). Z kolei linia 38 poprowadzi z Wodzisławia Śląskiego do Godowa, gdzie swój bieg rozpoczyna „Żelazny Szlak Rowerowy” po polsko-czeskim pograniczu.