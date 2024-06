Mieczysław Kieca ma kłopoty zdrowotne. Prezydent Wodzisławia Śląskiego trafił do szpitala. Mieszkańcy życzą szybkiego powrotu do pełni sił

- Trafiłem pod bardzo dobrą opiekę, za którą już teraz serdecznie dziękuję. Jestem dobrej myśli i mam wielką nadzieję, że niebawem będę mógł wrócić do codziennych zajęć. Teraz jednak muszę się nieco zatrzymać i zadbać o powrót do zdrowia - napisał w sieci, prezydent Mieczysław Kieca, zaznaczając, że przez kilka dni nie będzie w stanie wykonywać obowiązków prezydenta, a zarazem apelując do mieszkańców, aby o siebie dbali.