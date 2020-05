Pijany kierowca w Wodzisławiu Śl. miał trzy promile! Zatrzymali go motocykliści

Jechał od krawężnika do krawężnika

W niedzielę (17.05) kilka minut po godz. 15 wodzisławski dyżurny otrzymał zgłoszenie o ujęciu pijanego kierowcy. Na miejsce do zgłaszających natychmiast wysłano patrol ruchu drogowego. Policjanci ustalili, że grupa sześci motocyklistów jadących ulicą 26 Marca w Wodzisławiu Śl. zauważyła osobowego volkswagena, którego kierowca jechał „od lewa do prawa”, "odbijając się od krawężników".

- Motocykliści relacjonowali, że jechali za samochodem ponad 10 minut. Jak mówili, chwilami było groźnie, zwłaszcza gdy kierowca zbliżał się do krawężnika, po którym szedł człowiek. Trąbili, machali do przechodniów, żeby ktoś wezwał policję, ale bezskutecznie. Mężczyźni postanowili zmusić kierowcę osobówki do zatrzymania się. Przy ul. Wyszyńskiego samochód zatrzymał się, a motocykliści wyciągnęli kierowcę z auta i zatrzymali pojazd, który zaczął staczać się na motocykle, po czym powiadomili policjantów - mówi nadkom. Marta Pydych z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.