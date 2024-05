Tragiczny wypadek w Wodzisławiu Śląskim. Pijany kierowca śmiertelnie potrącił pieszego. 75-latek zginął na miejscu

Wodzisław: Pijany kierowca śmiertelnie potrącił pieszego

Na tamtejszym osiedlu 1 Maja - dokładnie na ul. Św. Wawrzyńca - doszło do tragedii z udziałem pijanego kierowcy i pieszego. 37-latek kierując autem i będąc kompletnie pijanym, śmiertelnie potrącił 75-letniego mężczyznę.

Nie sposób zliczyć, ile razy policjanci zwracali się z apelami, aby kategorycznie nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu. Mundurowi co rusz podkreślają, że taka sytuacja stanowi śmiertelne zagrożenie. Niestety, wciąż znajdują się osoby, które lekceważą słowa stróżów prawa. A te w najgorszy możliwy sposób potwierdziły się w Wodzisławiu Śląskim.

Obrażenia poniesione przez pieszego okazały się zbyt rozległe, żeby udało się go uratować. - Pieszy poniósł śmierć na miejscu - informują wodzisławscy policjanci.

37-latek miał ponad 2,5 promila! Został już zatrzymany

- Policjanci sprawdzili stan trzeźwości sprawcy tego wypadku, miał on w swoim organizmie ponad 2,5 promila - przekazuje asp. szt. Małgorzata Koniarska, dodając, że mężczyzna został już zatrzymany.

Jak zwykle w przypadku wypadków, mundurowi przebadali alkomatem jego uczestników, a w tym przypadku sprawcę. I to właśnie badanie na trzeźwość wykazało, że kierujący peugeotem prowadził auto będąc kompletnie pijanym.

Pijanemu kierowcy grozi 8 lat więzienia

Sprawa drogowej tragedii w Wodzisławiu Śląskim cały czas jest w toku. Obecnie - jak informuje wodzisławska policja - trwają czynności, które mają dokładnie wyjaśnić, jak doszło do wypadku.

- Śledczy będą teraz wyjaśniali szczegółowo okoliczności tego tragicznego zdarzenia - zaznacza oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.

Wygląda na to, że do zderzenia auta i pieszego musiało dojść z ogromną siłą. Wskazują na to zniszczenia samochodu widoczne na udostępnionych przez policję zdjęciach. Peugeot ma zniszczony niemal cały przód. Auto straciło zderzak, ma uszkodzoną maskę. Niewykluczone, że po zderzeniu z samochodem, pieszy wpadł na pojazd. Może o tym świadczyć rozbita szyba peugeota.

Oprócz wyjaśniania okoliczności dramatycznego zdarzenia, prokuratura zajmie się także jego sprawcą, któremu zostaną przedstawione zarzuty. Najpewniej zostanie on oskarżony o spowodowanie wypadku śmiertelnego pod wpływem alkoholu. Już teraz wiadomo, że 37-latkowi grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.