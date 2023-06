Przepiękny spektakl baletowy w Rydułtowach. Tańczyły dziewczęta z akademii Kontrapunkt. Tak podsumowały kończący się sezon ZDJĘCIA

- Co roku na zakończenie sezonu, a czasem nawet dwa razy w roku staramy się, aby nasze baletnice („małe księżniczki”) mogły pokazać się na scenie. Balet nie jest łatwą formą. Staram się uczyć dzieci sceny, bo sama jestem aktorką scen muzycznych. Chcę, aby one opowiadały co chcą, a nie tylko odtwarzały – mówi Sabina Dyla-Grad, instruktorka prowadząca Kontrapunkt.