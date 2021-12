Światło Betlejemskie już w Wodzisławiu. Przynieśli je harcerze z drużyny Dzikusy

Od ponad 30 lat harcerze i skauci z całej Europy kontynuują tradycję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju, pochodzącego od wiecznego ognia w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Do wodzisławskiego starostwa oraz np. do parafii w Kokoszycach światełko dotarło za sprawą harcerzy i harcerek z 99. Drużyny Harcerskiej „Dzikusy” Wodzisław Śl. Piękny gest!