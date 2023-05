Wielkie grillowanie w Wodzisławiu na rynku. Świętowali miłośnicy pysznego jedzenia - Tłumy przyszły zjeść steka. Zobacz ZDJĘCIA i WIDEO Ireneusz Stajer

To było naprawdę wielkie grillowanie. W sobotę, 13 maja na wodzisławskim rynku unosił się zapach smażonych na rusztach mięs - przygotowanych pod okiem fachowców. To wszystko za sprawą 4. Wspólnego Grillowania z ZPM Tomaszny. Jedną z gwiazd wydarzenia był Aleksander Zniszczoł, który opowiedział o swojej pasji do steków a skokach narciarskich. Podczas imprezy była zbiórka na rzecz chorej na serce 15-letniej Ani z Rybnika.