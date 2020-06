Wybory korespondencyjne w Marklowicach - zaskoczenie i brak zrozumienia. To musisz wiedzieć, żeby zagłosować

- Pakiety wyborcze nie trafią automatycznie do każdego wyborcy, a takie właśnie jest wyobrażenie. Wyborca ma czas do 24 czerwca, by wyrazić zamiar zagłosowania. To bardzo niewiele czasu. Oczywiście, gmina za pośrednictwem ogłoszeń i mediów będzie o tym informować, aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Jest jednak zagrożenie, że nie każdy wyborca otrzyma taką informację na czas. Zwłaszcza biorąc pod uwagę stan zaangażowania obywatelskiego, jaki obserwujemy. Niestety, wielu może się zdziwić 28 czerwca, chcąc zagłosować. Oczywiście, zrobimy co w naszej mocy, aby wszyscy zainteresowani zagłosowali - słyszymy.