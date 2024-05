Kajakarze wyłowili z rzeki Szotkówki 150 kg śmieci. I to tylko na terenie gminy Godów. Jak to się ma do wyników akcji w 2023 roku? ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

W akcji wzięło udział ponad 30 osób, które w kajakach przepłynęły odcinek od drewnianego mostu na Głęboczu, do mostu drogowego przy ul. 1 Maja w Godowie. Dla niektórych była to pierwsza przygoda z kajakiem. I ogromna frajda. W czyszczeniu Szotkówki udział wziął m.in. przewodniczący rady w Godowie Jacek Kołek. UG Godów Zobacz galerię (4 zdjęcia)

W sobotę 11 maja, podobnie jak przed rokiem, kajakarze wspólnie z mieszkańcami gminy Godów sprzątali tamtejszy odcinek rzeki Szotkówki. Zebrano kilkanaście worków odpadów, łącznie około 150 kg odpadów. To mniej niż przed rokiem. A i stan brzegów w okolicach zabudowy mieszkaniowej, był znacznie lepszy niż przed rokiem. To duży plus. Minusem jest fakt, że śmieci nadal w rzece są i to wciąż niemało.