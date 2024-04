Koniec z brązowymi workami w Rydułtowach! Inaczej będą zabierane odpady zielone. Vademecum segregacji

W Rydułtowach dotychczasowy sposób gromadzenia bioodpadów, który polega na wrzucaniu ich do brązowego worka z napisem BIO przekształci się na system pojemnikowy. Oznacza to, że wszystkie odpady ulegające biodegradacji mieszkańcy będzą umieszczać w plastikowym pojemniku.

Kiedy nastąpi zmiana? Odbiór bioodpadów w pojemnikach rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. Do 31 maja 2024 r. bioodpady należy oddawać w brązowych workach. Do jakiego pojemnika? Pojemnik na bioodpady, to po prostu brązowy kosz na śmieci z napisem „Bio”. Czy trzeba będzie go kupić? Każdy punkt odbioru odpadów, czyli każda nieruchomość dla której złożono tzw. „deklarację śmieciową” otrzyma w ramach opłaty 1 pojemnik na bioodpady. Pojemniki zostaną dostarczone przez firmę Naprzód Sp. z o. o. Parametry pojemnika Dla zabudowy jednorodzinnej będzie to pojemnik o pojemności 120 l, natomiast dla zabudowy wielolokalowej będzie to pojemnik o pojemności 240 l. Będzie on w kolorze brązowym z oznaczeniem „Bio” na przodzie. Dodatkowo będzie wyposażony w ruszt, czyli kratkę znajdującą się w środku, która pozwoli na odprowadzanie na dno cieczy pochodzącej z bioodpadów, a także system wentylacyjny, dzięki któremu na bieżąco będzie wyparowywać wilgoć co przełoży się na zmniejszanie się objętości odpadów.

Co w przypadku, kiedy jeden pojemnik to za mało? Nie będzie ograniczenia liczby pojemników na bioodpady z których będzie można korzystać. Jeśli bioodpady nie zmieszczą się do pojemnika dostarczonego przez Naprzód Sp. z o. o. mieszkaniec może wystawić większą liczbę pojemników, jednak należy wyposażyć się w nie we własnym zakresie. Nadwyżkę bioodpadów będzie można zawieźć także do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się przy ul. Jesionowej 70. Jakie wymagania muszą spełniać dodatkowe pojemniki na bioodpady? Pojemniki muszą być koloru brązowego, z widocznym napisem „Bio”, o pojemności minimum 80 litrów. Czy mogę wystawić nadmiar bioodpadów w worku obok kosza? Nie, worki z bioodpadami nie będą odbierane.

Co z osobami, które korzystają ze zniżki przysługującej im z racji kompostowania bioodpadów? Mieszkańcy korzystający ze zniżki nie otrzymają pojemników na bioodpady i nie mogą ich wystawiać w swoich pojemnikach. W takim przypadku bioodpady powinny być kompostowane w kompostowniku przydomowym. Jeśli jednak pojawią się odpady, które tam nie trafią, powinny być zawiezione na PSZOK.

O czym jeszcze należy pamiętać? Istotne jest, aby bioodpady były wrzucane do pojemnika luzem, a nie w workach, torebkach lub innych pojemnikach. Pamiętaj, aby w brązowym koszu znajdowały się odpady kuchenne oraz ogrodowe. Resztki mięsa, kości i odchody zwierząt wrzuć do odpadów zmieszanych. Ponadto pamiętaj, że ziemia i kamienie to nie bioodpady, jeśli znajdą się w brązowym pojemniku firma odbierająca odpady nie opróżni go.

