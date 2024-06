Promocja Wodzisławskiej Komunikacji Autobusowej. Na wakacje wraca bilet sieciowy. Oto szczegóły korzystania z oferty ZDJĘCIA

Za dokładnie 15 dni rusza letnia promocja Wodzisławskiej Komunikacji Autobusowej. Bilet sieciowy w cenie 29,99 zł będzie uprawniał do dowolnej liczby jazdy na wszystkich liniach, w okresie od 22 czerwca aż do 31 sierpnia.

Wodzisławski cyklobus poleca się na weekend

- Przypominamy też, że w każdy weekend i święta na dwóch liniach autobusowych uruchomione zostały specjalne kursy z przyczepą rowerową, tzw. cyklobusy. Na linii 35 autobusem można dojechać do tras rowerowych w rejonie Polderu Buków, a także do ośrodków wypoczynkowych w Olzie (przystanek Olza Dworzec kolejowy) i Bukowie (przystanek Buków Główna/Owocowa). Z kolei linia 38 poprowadzi z Wodzisławia Śląskiego do Godowa, gdzie swój bieg rozpoczyna „Żelazny Szlak Rowerowy” po polsko-czeskim pograniczu - informuje Wojciech Raczkowski, kierownik biura komunikacji społecznej i informacji starostwa w Wodzisławiu Śląskim.

Cyklobus to niezwykle praktyczne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą połączyć podróż autobusem z aktywnością na dwóch kółkach. Wystarczy przygotować swój rower, a cyklobus zabierze go w podróż. Dzięki temu podróżujący mogą łatwo dotrzeć do ciekawych tras rowerowych, nie martwiąc się o dojazd ani logistykę transportu roweru.