Miał być strajk, a jest porozumienie. Związkowcy JSW Koks doszli do konsensusu z władzami spółki. Będzie wypłata nagrody i dodatku gorącego

Jest porozumienie w JSW Koks. Rozmowy zarządu spółki ze związkowcami przyniosły efekt

Od zawiązania pogotowia strajkowego do ogłoszenia jego podjęcia po jego odwołanie aż do porozumienia z szefostwem przedsiębiorstwa. O osiągnięciu tego ostatniego poinformowało oficjalnie JSW Koks.

1200 złotych dla zatrudnionych w koksowniach JSW Koks z okazji Dnia Koksownika

Dojście do porozumienia na linii związkowcy-zarząd potwierdzają też przedstawiciele NSZZ "Solidarność" w JSW Koks, która planowała przeprowadzenie protestu. Związkowcy zdradzają szczegóły zawartego porozumienia.

- Rzeczy, o które zabiegaliśmy dla pracowników zostały utrzymane na wysokości z zeszłego roku - mówi zarówno o nagrodzie z okazji przypadającego na 4 maja Dnia Koksownika oraz "dodatku gorącym", Piotr Górecki, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w JSW Koks.

Jak przekazują związkowcy, wysokość tegorocznej nagrody z okazji Dnia Koksownika wyniesie dokładnie 1200 złotych. Ma ona trafić na konta pracowników w najbliższym czasie. To właśnie brak jej wypłacenia był jedną z przyczyn planowanego strajku.

- W tym roku chyba pierwszy raz w historii firmy nie została wypłacona nagroda z okazji Dnia Koksownika - zwracali uwagę przedstawiciele "S" w JSW Koks, ogłaszając termin i sposób przeprowadzenia strajku.

Na pieniądze - również w wysokości identycznej jak przed rokiem - mogą także liczyć pracownicy, którym przysługuje tzw. "dodatek gorący". - Do jego otrzymania jest uprawniona wybrana grupa zawodowa, która pracuje w ciężkich warunkach - zaznacza Piotr Górecki, który dodaje, że aż do podpisania porozumienia z zarządem nie było wiadomo, czy będzie on wypłacany.