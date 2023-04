Mieszkanka Wodzisławia zapomniała, że wezwała policję. Wcześniej piła alkohol w barze. Mundurowi nie zapomnieli jednak o wezwaniu

Policjanci ogniwa patrolowo - interwencyjnego wodzisławskiej jednostki kilka dni temu, tuż po godzinie 18 otrzymali zgłoszenie od kobiety, która nie potrafiła dostać się do swojego mieszkania na Osiedlu 1 Maja.

- Kobieta miała pić alkohol w pobliskim barze razem ze swoim partnerem, jednak mężczyzna wrócił do domu wcześniej. Na miejscu, drzwi do mieszkania policjantom otworzyła zdziwiona kobieta. 44-latka zapomniała, że wezwała patrol, ponieważ jej partner po chwili się obudził i wpuścił ją do lokum - informuje asp. sztab Małgorzata Koniarska z komendy w Wodzisławiu Śl.