Nietrzeźwy 37-latek na hulajnodze elektrycznej w Wodzisławiu. Połączył przyjemność jazdy na jednośladzie z alkoholem. Teraz ma duże kłopoty

24 kwietnia, tuż po godzinie 11 policjanci drogówki podczas patrolu ulicy Mszańskiej w Wodzisławiu Śląskim zwrócili uwagę na mężczyznę, który jechał hulajnogą elektryczną po drodze dla rowerów w nietypowy sposób. Mundurowi zatrzymali go do kontroli i bardzo szybko ustalili przyczynę dziwnej jazdy hulajnogi. Badanie alkomatem wykazało u 37-letniego mieszkańca Wodzisławia Śląskiego 1,5 promila alkoholu. Za swoją nierozsądną przejażdżkę mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 zł.

- Apelujemy rozwagę i stosowanie się do przepisów obowiązujących na drodze, a przede wszystkim o trzeźwość za kierownicą! Przypominamy, że za jazdę hulajnogą elektryczną po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi mandat karny w wysokości 1000 złotych, natomiast za jazdę hulajnogą w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) wysokość mandatu wzrasta do kwoty 2500 złotych - informuje wodzisławska komenda policji.