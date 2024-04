Prasówka z całego tygodnia 28.04.2024 w Wodzisławiu Śląskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Woj. śląskie. Rodzinne śniadania na mieście stanowią coraz silniejszy trend, a Polacy spożywają śniadanie poza domem, również ze swoimi pociechami. To świetny sposób na celebrowanie początku dnia w niespiesznej atmosferze bez nudy na talerzu. O znaczeniu tego posiłku przypomina Europejski Dzień Śniadania, obchodzony od 2012 roku pod hasłem “Znajdź czas na śniadanie”. Jakie miejsca w woj. śląskim warto odwiedzić, by dobrze rozpocząć dzień? Oto kilka naszych propozycji.

WODZISŁAW ŚLĄSKI. Dokładnie za siedem dni, 1 maja 2024 roku będziemy świętować 20-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ten wyjątkowy okres wciąż zapisuje się w historii naszego kraju jako czas dynamicznego rozwoju i współpracy międzynarodowej. Z okazji tego jubileuszu w całym kraju, a także za granicą, organizowane będą różne wydarzenia. Wodzisław Śląski również dołączy do świętowania tej ważnej rocznicy.

W Rydułtowach dotychczasowy sposób gromadzenia bioodpadów, który polega na wrzucaniu ich do brązowego worka z napisem BIO przekształci się na system pojemnikowy. Oznacza to, że wszystkie odpady ulegające biodegradacji mieszkańcy będzą umieszczać w plastikowym pojemniku.

W poniedziałek 22 kwietnia, do taboru Wodzisławskiej Komunikacji Autobusowej oficjalnie włączony został kolejny nowoczesny autobus. To Iveco Crossway LowEntry wart 1,2 mln zł. To jednak dopiero początek wzmacniania zasobów powiatowej komunikacji. Już wkrótce na drogi powiatu mają wyjechać kolejne cztery nowe autobusy: dwa o napędzie elektrycznym i dwa hybrydowe, a w perspektywie są kolejne.

KOMUNIKAT. Od 22 do 26 kwietnia 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców wybranych miast i wsi czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 17. godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

WODZISŁAW ŚLĄSKI - Wczoraj otrzymałem od Was, Drodzy Państwo, wielki mandat zaufania. Zatrudniliście mnie jako prezydenta miasta na kolejną kadencję. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by solidną pracą, doświadczeniem, wszystkimi umiejętnościami przyczynić się do rozwoju naszego miasta i ulepszania jakości Waszego życia w nim – zapowiada Mieczysław Kieca (KWW Nasz Wodzisław), który rządzi Wodzisławiem Śląskim niezmiennie od 2006 roku. W II turze otrzymał 55,38 proc. głosów.