Modernizacja drogi Uchylsko - Olza w gminie Gorzyce. Powiat pozyskał na to sporą dotację. Kiedy ruszą prace, jakie będą utrudnienia? Ireneusz Stajer

Umowę podpisali: starosta Leszek Bizoń, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Wójcik i Radosław Kubala, prezes firmy. Obecny był wójt Gorzyc, Daniel Jakubczyk Starostwo Wodzisław Zobacz galerię (3 zdjęcia)

W wodzisławskim starostwie podpisano umowę w sprawie modernizacji drogi nr 5048S. To szosa dojazdowa do gruntów rolnych w sołectwach Uchylsko i Olza w gminie Gorzyce. Koszt inwestycji wyniesie nieco ponad 625 tys. zł, z czego 368 tys. zł to dotacja województwa śląskiego. Brakującą kwotę, 257 tys. zł wyłożą ze swoich budżetów powiat wodzisławski i gmina Gorzyce. Kiedy ruszą prace i czy będą utrudnienia dla kierowców?