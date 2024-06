Prasówka 23.06.2024 z całego tygodnia w Wodzisławiu Śląskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu wodzisławskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów - w tym kostki brukowej i stanu poszczególnych kamienic - odwzorowany został rynek w Wodzisławiu Śląskim z czasu przełomu XIX i XX wieku, który przedstawiono na makiecie. Rynek, który wręcz zniknął z powierzchni ziemi podczas walk w II wojnie światowej odtworzyło wodzisławskie Muzeum. To w nim można go podziwiać.

Po nocnych i porannych ulewach do godziny 7.00 w sobotę, 22 czerwca 2024 roku straż pożarna interweniowała czterdzieści sześć razy – głównie w powiatach cieszyńskim, wodzisławskim oraz pszczyńskim. Zdaniem rzeczników to znacznie mniej akcji niż po burzach, jakie nawiedziły region w ciągu tygodnia. Nie zanotowano jak dotąd zalań ani podtopień, a interwencje były związane głównie z powalonymi drzewami i połamanymi konarami.

Olbrzymia nawałnica nad woj. śląskim! To była bardzo ciężka noc dla setek strażaków w woj. śląskim! Sprawdziły się prognozy IMGW - nad naszym regionem przeszły w środę 19 czerwca, wyjątkowo ekstremalne burze. Straty są olbrzymie! Siła wiatru była ogromna - zerwane dachy, tysiące połamanych drzew, ucierpiał hipermarket, kościół, szkoła...

Śnisz o przeprowadzce na wieś w woj. śląskim? W pięknym otoczeniu przyrody? Za oknem rzeka, las, łąki, a może góry... ? W galerii publikujemy zestawienie 10 jednych z NAJTAŃSZYCH ofert takich nieruchomości z terenu woj. śląskiego. Jak się okazuje, najtańsze domy z działką są już za ok. 49 tys. złotych, z czego najdroższy kosztuje... 150 tys. złotych! Sprawdź te oferty.

Burza w Wodzisławiu Śl. Powalone i połamane drzewa, uszkodzone dachy, zalane piwnice, brak prądu oraz naruszone znaki drogowe to tylko niektóre ze szkód wyrządzonych przez wczorajszą nawałnicę w Wodzisławiu Śląskim i całym powiecie wodzisławskim. W wielu miejscach strażacy wciąż usuwają skutki nawałnicy. Zobaczcie zdjęcia.

DROGI. Trwa przebudowa ulic w okolicy KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim. Prace obejmują drogi prowadzące do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, firm i przychodni weterynaryjnej. Dodatkowo realizowane są inne prace, które umożliwią użytkownikom tej trasy bezproblemową i bezpieczną podróż samochodem, pieszo oraz innymi środkami transportu.

Występ doskonale znanych: zespołu Tabu, kapeli Roots Soldiers, duetu Dr Love&Slaveah oraz Cheeby wpiszą się w tegoroczny festiwal Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi. Już po raz 21. odbędzie się on w Wodzisławiu Śląskim. Impreza będzie miała miejsce 19 i 20 lipca. A to oznacza, że ponownie potrwa dwa dni!

Zbliżający się koniec roku szkolnego to nie tylko odpoczynek od nauki, ale też i czas podsumowań dokonań uczniów w ostatnich miesiącach. Nie inaczej było w Rydułtowach, gdzie odbyło się święto talentów - Najlepsi z najlepszych.

Synoptycy nie pozostawiają złudzeń. W najbliższych dniach będzie bardzo ciepło. Już dzisiaj (18 czerwca) w powiecie wodzisławskim temperatura ma sięgnąć 30 stopni C, a w kolejnych dniach przekroczyć tę granicę. Będzie jeszcze cieplej. Czy Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Radlin, Pszów planują rozstawienie urządzeń, które pozwolą przechodniom schłodzić się w spiekocie dnia?

REKREACJA. Balaton zaprasza mieszkańców do kąpieli, relaksowania się na plaży i korzystania z dostępnych atrakcji. Oficjalnie ruszył już kolejny sezon. Na terenie ośrodka funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu pływającego i rekreacyjnego. W ofercie znajdują się m.in. rowerki wodne i kajaki oraz tzw. 0SUPy, czyli Stand Up Paddle. Atrakcji jest dużo więcej. Jakie?

Śląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła w przesyłce pocztowej blisko 1 kilogram suszu roślinnego zawierającego THC. Kontrolę przeprowadzono na terenie Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego w Zabrzu (WER). Podczas działań mundurowym towarzyszył pies Kodi. Narkotyki miały trafić do Wodzisławia.

KOMUNIKAT. W dniach, od 17 do 21 czerwca 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców kilkudziesięciu miejscowości czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 12 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Trio z Pszowa pod nazwą "Wąsate flow" stworzyło piosenkę z okazji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Utwór ma zagrzewać reprezentację Polski do walki. Jego tytuł to "Chcemy gola". Został do niego nawet zrealizowany klip. Powstawał między innymi na stadionie Górnika Pszów.