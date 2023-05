Muzeum w Wodzisławiu Śląskim docenione! Otrzymało medal z wizerunkiem Piastów górnośląskich. To za zasługi dla województwa śląskiego ZDJĘCIA

Muzealnikom udało się odkryć setki tysięcy zabytków pochodzących z Wodzisławia i ziemi wodzisławskiej, które zostały zakonserwowane oraz zrekonstruowane. Badania archeologów i historyków pozwoliły odtworzyć dzieje Pałacu Dietrichsteinów, najstarszego klasycystycznego pałacu w Polsce. Zrekonstruowano bryłę dawnego kościoła św. Krzyża i zbadano szczątki pochowanych tam osób. Przeprowadzono interdyscyplinarne badania znanej tylko z legend Bordynowskiej Pani w Syryni (Grabówka), właścicielki okolicznych wsi, zmarłej w 1751 r. Badając kulturę regionu muzealnicy przeprowadzili rekonstrukcję wodzisławskiego stroju mieszczańskiego, który w pierwszej połowie XIX w. przestał być używany przez mieszczan. A to tylko niektóre obszary działalności placówki.

Wodzisław Śląski, choć jest jednym z najstarszych miast w Polsce, stanowił do niedawna białą plamę pod kątem jego historii. Na przestrzeni dziejów zniszczono niemal wszystkie jego archiwalia. Przez lata zespół pracowników oraz współpracowników wodzisławskiego muzeum poszukiwał dokumentów zdeponowanych nie tylko w archiwach polskich, ale także zagranicznych. Obecnie źródła te stanowią bezcenny materiał, w oparciu o który powstało wiele cennych publikacji naukowych i popularnonaukowych związanych z historią miasta i regionu.

- Dla nas jest to nagroda prestiżowa. Zdałem sobie sprawę, że muzeum funkcjonuje od ponad 50 lat jednak nigdy nie zostaliśmy nagrodzeni. Tymczasem dorobek muzeum, nasze publikacje, badania archeologiczne, poznawanie przeszłości miasta zasługuje na uznanie – podkreśla szef placówki.

- Te wszystkie działania to właśnie nasza praca. Nas - aktualnie zatrudnionych w Muzeum, jak również tych, którzy wcześniej byli związani z tą placówki. Każdy z nich miał swój wkład w to, gdzie teraz się znajdujemy – dodaje dyrektor Kulpa.

Jednym z największych wyzwań z jakimi zmierzyli się muzealnicy w ostatnim czasie była przeprowadzka do zmodernizowanego Pałacu Dietrichsteinów i zagospodarowanie nowej, dużo większej niż do tej pory przestrzeni. Choć obiekt po remoncie otwarty jest już prawie od roku, to ciągle powstają nowe wystawy, organizowane są liczne wydarzenia, spotkania i koncerty. Na stałe w kalendarz imprez wpisały się spotkania z historią, spotkania z twórcą oraz warsztaty pod hasłem „Genealogia od kuchni”.