Policja odwołałą poszukiwania 16-latka z Pszowa

Przypomnijmy, w poniedziałek (3.02) około godz. 8 Bartłomiej z Pszowa wyszedł z domu, ale do szkoły w Wodzisławiu Śl. nie dotarł. Wkrótce potem rozpoczęły się poszukiwania 16-latka. Opublikowano m.in. rysopis i zdjęcie zaginionego. Szukano go m.in. w Katowicach, gdzie według uzyskanych informacji miał on poruszać się komunikacją publiczną.

We wtorek (4.02) policjanci odwołali poszukiwania. -16-latek został właśnie odnaleziony przez mundurowych na dworcu w Bytomiu. Jego życiu i zdrowiu nic nie zagraża- mówi nadkom. Marta Pydych z wodzisławskiej policji.

Pszowscy policjanci będą teraz ustalać co działo się z chłopakiem przez ten czas i podejmować dalsze decyzje w jego sprawie.