Skarby szczeliny przeciwlotniczej w wodzisławskim parku. Kiedyś służyła jako schron dla ludzi. Dziś kryje ciekawe militaria ZDJĘCIA

- Uświadamiamy im jakim okrucieństwem jest każda wojna, każdy jeden konflikt zbrojny. To bowiem najgłupszy sposób rozwiązywania sporów politycznych. Wojny toczą ludzie, którzy doskonale się znają, wykorzystując do tego ludzi, którzy zupełnie nie wiedzą, jak wygląda konflikt zbrojny. Największa tragedią jest to, że zwykli ludzie ufają przywódcom realizującym agresywna politykę. Później muszą walczyć, niekiedy o dziwne sprawy. Przykładem jest wojna tocząca się już tyle lat za naszą wschodnią granica – zaznacza Piechaczek.