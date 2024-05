Inauguracyjne posiedzenie Rady Miasta Wodzisławia Śl. Kto został przewodniczącym? Kogo wybrał prezydent na swojego II zastępcę? ZDJĘCIA

Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: Roman Kapciak (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Alan Szatyło (Wodzisław 2.0).

II zastępcą prezydenta Wodzisławia Śl. Marcin Piwoński, w wyborach samorządowych kontrkandydat Mieczysława Kiecy

Poznaliśmy również nazwisko nowego II zastępcy prezydenta miasta, stanowisko to objął Marcin Piwoński. Jest on absolwentem m.in. Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku transformacja organizacji. Był wieloletnim kierownik w warszawskiej centrali Poczty Polskiej SA, gdzie kierował zespołami IT. Do niedawna obejmował stanowisko prezesa klubu sportowego MKS Odra Wodzisław Śląski. Co ciekawe, w kwietniowych wyborach samorządowych był jednym z kontrkandydatów Mieczysława Kiecy.