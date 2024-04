Rocznica Konstytucji 3 Maja w Wodzisławiu i Rydułtowach. Włodarze zapraszają mieszkańców do świętowania. Mamy program z obu miast?

W imieniu prezydenta miasta Mieczysława Kiecy ratusza zaprasza mieszkańców Wodzisławia Śląskiego do wspólnego świętowania Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja oraz zachęca do wywieszenia flag państwowych.

Program obchodów w Wodzisławiu Śląskim

- W tym ważnym dniu wspólnie pokażmy nasz szacunek do polskiej tradycji i historii. Spędźmy wspólnie środę, 3 maja i uczcijmy to wyjątkowe święto oraz sprawmy, by obchody były radosnym przeżyciem dla wszystkich członków naszej wodzisławskiej społeczności – podkreśla urząd miasta.