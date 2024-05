Tygodniowy przegląd prasy 19.05.2024: Wodzisław Śląski, 12.05-18.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Wodzisławia Śląskiego

"W ostatnim spisie powszechnym prawie 600 tysięcy mieszkańców i mieszkanek Rzeczypospolitej zadeklarowało narodowość śląską. Ponadto, niemal pół miliona osób wskazało, że posługuje się w domach językiem śląskim. W dniu 26 kwietnia tego roku, Sejm przyjął zmianę ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r., która doprowadziła do prawnego uznania języka śląskiego" - piszą europoseł Łukasz Kohut oraz prezydenci siedmiu śląskich miast w apelu do prezydenta Andrzeja Dudy.

TURYSTYKA. Teraz jest tam PIEKNIE! Warto zaglądnąć do ogrodów Kapias w Goczałkowicach Zdroju. Odwiedziliśmy to miejsce w weekend, wtedy ludzi jest zazwyczaj najwięcej! Zobaczcie zdjęcia.

Z piłkarską reprezentacją Polski sięgał po srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. Jeśli o klubową karierę chodzi grał między innymi dla Odry Wodzisław i GKS-u Jastrzębie. Były piłkarz Ryszard Staniek, bo o nim mowa, teraz potrzebuje pomocy. Przeszedł udar. Wymaga rehabilitacji. Konieczny jest też zakup samochodu, które będzie przystosowany do jego potrzeb.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – czytamy słowa św. Jana Pawła II w nekrologu śp. lekarza Kazimierza Łączki, który ukazał się na stronie miasta Rydułtowy. Doktor przez wiele lat pracował w oddziale pediatrycznym rydułtowskiego szpitala, oddanym swojemu zawodowi pediatrą.