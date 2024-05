List europosła i prezydentów śląskich miast do Andrzeja Dudy. To apel o podpisanie ustawy uznającej śląski za język regionalny

Język śląski przetrwał setki lat mimo wojen, ucisku, pogardy, czy obojętności. Dla jednych nasza godka była niemiecko brzmiącą gwarą, drudzy mówili o niej Wasserpolnisch. Nacjonalizm za Gomułki czy za Bismarcka na Śląsku sprowadzał się do tego samego: do codziennych upokorzeń w urzędach, szkołach, instytucjach kultury. Podobnie Polacy byli poddawani kulturkampfowi, czy rusyfikacji. Podobnie tak jak Polacy w czasie zaborów, Ślązacy wbrew władzy i otoczeniu pielęgnowali swoją kulturę i swój „język serca” - czytamy w apelu europosła Łukasza Kohuta oraz prezydentów siedmiu śląskich miast, który został przesłany do Kancelarii Prezydenta RP przy ulicy Wiejskiej w Warszawie.

- Nasza kultura przetrwała mroczne czasy. Nasz język jest częścią tej kultury. Godalimy nim doma, roślimy w nim – i dziś narasta w nas potrzeba, by dalej był on częścią życia kolejnych pokoleń. Chcemy, by państwo polskie uznało go prawnie i finansowało jego naukę. By język naszych starek (babć) i starzików (dziadków) nie zaginął. I by kolejne pokolenia Ślązaków i Ślązaczek mogły poznawać i rozwijać swoją kulturę. Jest w pełni spójne z polskim prawem, gdyż w myśl ustępu 1 artykułu 35 Konstytucji; Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury - podkreślają sygnatariusze.