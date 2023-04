Skatepark i korty tenisowe w Pszowie na majówkę. Letnie atrakcje dostępne będą od poniedziałku 1 maja. Ceny i godziny otwarcia ZDJĘCIA

SKATEPARK I KORTY NA LODOWISKU

W dni powszednie skatepark i dwa korty tenisowe (do gry pojedynczej i podwójnej) otwarte będą od 13:15 do 20:30, a w weekendy i święta od 9:30 do 20:30. Ceny za korzystanie z atrakcji nie zmieniły się. Za jazdę na skateparku zapłacimy 3 zł za godzinę. Ze względów bezpieczeństwa kask i ochraniacze są obowiązkowe przez czas jazdy. Natomiast 60-minutowa gra na korcie kosztuje 18 zł od kortu, a rakietę wypożyczymy za 7 zł. Chcąc skorzystać z kortów należy wcześniej dokonać rezerwacji pod numerem telefonu 696 009 303 (obsługa obiektu). Do odwołania nieczynna będzie siłownia. Za korzystanie z atrakcji można płacić kartą.