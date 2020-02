Studniówka Ekonomika z Wodzisławia Śl. Tak tańczą maturzyści. Zobaczcie zdjęcia

- Podziękować chcemy dyrekcji za to, że mieliśmy możliwość kształcenia się w tak wygodnych warunkach. Za opiekę i troskę okazaną w czasie edukacji. Podziękowania należą się naszym wychowawczyniom, które opiekowały się nami przez lata edukacji. Pokazując właściwe rozwiązania, otwierając umysły, przygotowując do dorosłości. W szkolnej rzeczywistości naszych sukcesów i porażek towarzyszyli nam zawsze nauczyciele. Dziękujemy za przekazywaną wiedzę, za wyrozumiałość i cierpliwość. Jednocześnie szczerze przepraszamy za wszelkie niedociągnięcia i kłopoty, których niekiedy przysparzaliśmy

- mówili maturzyści, którzy następnie wręczyli kwiaty nauczycielom.

Maria Lach, dyrektor Ekonomika z Wodzisławia Śl. przyznała, że studniówka to wyjątkowa uroczystość.

- Za symboliczne 100 dni przystępować będziecie do egzaminu maturalnego. Kończy się ostatni etap edukacji w wodzisławskim Ekonomiku. Z wychowawczyniami wspominałam wasze pierwsze dni w szkole. Przyszliście, żeby nauczyć się jak najlepiej waszego zawodu, żeby zdobyć wiedzę i umiejętności by później znaleźć pracę i zrealizować plany zawodowe. Mamy nadzieję, że to pozwoli wam zdać jak najlepiej wasze egzaminy. Tego wam życzymy