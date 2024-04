270 uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śląskim ma odwołane zajęcia. W placówce doszło do awarii centralnego ogrzewania

270 uczniów SP nr 10 w Wodzisławiu ma odwołane zajęcia. Przez awarię ogrzewania

Takiej sytuacji w szkołach nie było już od dawna. Przynajmniej od czasu największych fal zachorowań na COVID-19. Teraz zdarzyła się ponownie. W Szkole Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śląskim, uczęszczający do niej uczniowie mają odwołane zajęcia.

Uczniowie do szkoły nie chodzą przez dwa dni

Problem z ogrzewaniem w szkole pojawił się już przed kilkoma dniami. Początkowo radzono sobie z nim. Ostatecznie zdecydowano się jednak odwołać lekcje. Placówkę zobligowało do tego obowiązujące prawo, a konkretnie Rozporządzenie ministra edukacji, które reguluje minimalną temperaturę, jaka powinna być utrzymywana w szkołach.

Wynosi ona co najmniej 18 stopni Celsjusza. Gdy więc w wodzisławskiej szkole temperatura spadła poniżej 18 kresek na termometrze, zawieszono zajęcia.

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim informuje, że w związku ze spadkiem temperatury w salach lekcyjnych szkoły poniżej 18 stopni Celsjusza spowodowanym awarią systemu centralnego ogrzewania (...) tymczasowo zawiesza się wszystkie zajęcia - brzmi treść komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły.

Dotyczył on dwóch dni nauki szkolnej - 24 i 25 kwietnia. Obecnie wszystko wskazuje na to, że kolejnego dnia - 26 kwietnia, wodzisławska młodzież ucząca się w "dziesiątce" wróci już do szkoły. Awaria ma zostać usunięta. - Problem już jest rozwiązywany i będzie rozwiązany - zapewnia Grzegorz Korzeń, dyrektor wodzisławskiej placówki.