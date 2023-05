To niebywałe. 51-latka z Rydułtów włamała się do garażu, skąd skradła elektronarzędzia i... felgę. Grozi jej do 10 lat więzienia! ZDJĘCIA

Policjanci zespołu kryminalnego komisariatu w Rydułtowach prowadzili czynności w związku ze zgłoszonym włamaniem do garażu przy ulicy Sobieskiego w Rydułtowach.

- Do przestępstwa miało dojść pod koniec kwietnia. Śledczy, dzięki intensywnie prowadzonej i skrupulatnej pracy ustalili i zatrzymali sprawczynię tego przestępstwa. Łupem złodziejki padły narzędzia i aluminiowa felga o łącznej wartości prawie 7 tysięcy złotych - informuje asp. sztab. Małgorzata Koniarska, oficer prasowa komendy w Wodzisławiu Śl.

Jak dodaje, mundurowi odzyskali większość skradzionych przedmiotów. Zatrzymana 51-latka usłyszała zarzut kradzieży z włamaniem, przyznała się do winy. Grozi jej kara więzienia od roku do 10 lat. Odzyskane narzędzia o wartości prawie 5,5 tysiąca złotych wróciły do ich właściciela.