Uwaga! Wodzisław Śl. zamknie niemal wszystkie drogi w rejonie Rynku. Dlaczego i jak będzie wyglądała tu organizacja ruchu?

Niemal wszystkie ulice Rynku zostaną zamknięte dla ruchu samochodowego. Kierowcy będą mogli korzystać jedynie z odcinka przebiegającego od strony północnej, od punktu w pobliżu Fanaberia Cafeteria (Rynek 16) do punktu przy Optyku (Rynek 22), wraz z parkingiem wzdłuż odcinka. W związku z tym prosimy o przeparkowanie aut z terenu Rynku do 15 września do godziny 18:00.

Utrudnienia w ruchu wystąpią ponadto w związku z montażem na Rynku sceny. Ten zaplanowano na godziny poranne 14 września. Demontaż odbędzie się w poniedziałek,18 września w godzinach pracy MOSiR "CENTRUM".