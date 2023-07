W Radlinie powstanie nowy blok mieszkalny. Dzisiaj radni zdecydują o szczegółach naboru. Budynek stanie w świetnej lokalizacji ZDJĘCIA

W bloku znajdzie się 30 nowoczesnych mieszkań. Jak zachwala urząd miasta, w fantastycznej lokalizacji, tuż przy Parku Leśnym na Obszarach, niedaleko Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie. Ponadto blisko Drogi Krajowej 78, w niedalekiej odległości od przystanku kolejowego Radlin Obszary, który czeka kapitalny remont.

- Na dzisiejszej (24 lipca), sesji rady miasta zostanie podjęta uchwała w sprawie określenia zasad naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali. Warto śledzić ten temat, jeśli interesują Was nowe mieszkania do wynajęcia, z możliwością dojścia do własności – zachęca ratusz.