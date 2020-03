Wodzisław Śl.: Wsparcie psychologiczne całodobowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.: Siedziby niedostępne dla klientów

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, od poniedziałku 30 marca, do odwołania wszystkie siedziby Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. zostają zamknięte dla osób z zewnątrz. Dostęp do budynków będą mieli wyłącznie klienci umówieni wcześniej telefonicznie. Miejsce do składania dokum...