Wypadek busa na A1 w Turzy Śląskiej. Dwie ranne kobiety trafiły do szpitala. Co się zdarzyło, że kierowca nie opanował samochodu? ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

Policja w Wodzisławiu Śląskim ustaliła, że kierujący mercedesem benz sprinterem, nie zachował szczególnej ostrożności w trudnych warunkach atmosferycznych; nie dostosował do nich prędkości. Jak wiemy, wczoraj padał deszcz, było ślisko. Bus, którym oprócz kierowcy podróżowały cztery inne osoby, wpadł w poślizg i stracił panowanie nad samochodem. OSP KSRG Łaziska Zobacz galerię (6 zdjęć)

Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku busa na autostradzie A1 na granicy Łazisk z Turzą Śląską. Do zdarzenia doszło we wtorek, 29 sierpnia, po południu. Policja ustaliła, że kierujący nie dostosował prędkości do trudnych warunków atmosferycznych. Jako pierwsi na miejsce zdarzenia dojechali strażacy z OSP KSRG Łaziska, którzy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym. Busem podróżowało pięć osób.